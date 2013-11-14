В РЖД намерены отказаться от плацкартных вагонов

Фото: ИТАР-ТАСС

"Российские железные дороги" планируют со временем полностью отказаться от плацкартных вагонов, заявил глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

По его словам, сохранившиеся только в России плацкартные вагоны, в ближайшие 10 лет должны будут уступить место более комфортному способу перевозки пассажиров.

Замена вагонов будет происходить постепенно. Сроки модернизации поездов РЖД будут зависеть от снижения издержек и количества закупаемых в год комфортабельных вагонов, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, с 1 декабря в соответствии с законом "О транспортной безопасности" билеты будут приобретаться по новым правилам.

Так, для покупки билета на поезд дальнего следования потребуется указать дату и место рождения. Также будут введены в базу вид и номер документа, по которому приобретен проездной документ.

При этом дополнительно вносимые данные не будут отражаться на бланке проездного документа, сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов заявлял, что поезда дальнего следования перевозят около 115 миллионов пассажиров в год, 70 процентов из которых пользуются плацкартными и общими вагонами.

При этом пассажирские перевозки в таких вагонах почти не приносят прибыль. Так, убыток РЖД от перевозок в плацкартных и общих вагонах в 2011 году составил более 29 миллиардов рублей. В компании объясняли, что даже субсидии, выделяемые государством на пассажирские перевозки, не покрывают всех расходов РЖД.

Напомним, что обычный плацкартный вагон состоит из 9 открытых купе по 6 мест в каждом, всего 54 места.

В 2009 году были представлены "купейные вагоны повышенной вместимости" или так называемые "кушетные" вагоны, которые заменят существующий плацкарт. В новых вагоны появятся шестиместные купе с запирающимися дверьми. Таким образом появился отдельный коридор и возможность вынести туалеты в единый блок в конце вагона.

При всех своих преимуществах "кушетный" вагон вмещает столько же пассажиров, сколько и плацкартный.