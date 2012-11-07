Реконструкция Ленинградского вокзала завершится в начале 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Реконструкция Ленинградского вокзала в Москве завершится в первом квартале 2013 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на президента компании РЖД Владимира Якунина. Изначально предполагалось завершить работы в конце 2012 года.

"Мы планировали закончить вовремя, но когда наши рабочие вскрыли фундамент, оказалось, что у вокзала его, по большому счету, нет", - сказал Якунин. "Исходя из этого специалистам пришлось устанавливать новые фундаменты",- отметил он.

Согласно проекту реконструкции, помимо прочего, будут восстановлены в исторической части комплекса царские покои, которые в 1934 году переоборудовали под комнату матери и ребенка, а потом и вовсе закрыли.

В фойе на первом этаже также планируется создать ресторанный дворик и пункты бытового обслуживания. На цокольном этаже будет работать супермаркет. Второй этаж планируется приспособить под билетные кассы и залы ожидания. После реконструкции у вокзала появится два новых уровня и даже кровля станет эксплуатируемой. Там будут располагаться ресторан и места для отдыха.