01 февраля 2017, 19:33

Транспорт

Около 270 дополнительных рейсов поездов назначили в города Кубка Конфедерации

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Руководство ОАО "РЖД" утвердило график движения дополнительных поездов во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, сообщает пресс-центр компании.

В РЖД прогнозируют высокий спрос на железнодорожные билеты в города, где с 17 июня по 2 июля 2017 года будут проходить матчи Кубка конфедераций: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

С 16 июня по 3 июля дополнительные поезда будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Адлером, Имеретинским Курортом.

На эти маршруты ОАО "РЖД" планирует поставить около 30 дополнительных составов пассажирских поездов, включая четыре двухэтажных поезда.

При этом, в связи с изменениями в графике движения, РЖД предупредили пассажиров об отмене некоторых поездов, дублирующих дополнительные рейсы, и посоветовали быть внимательными при планировании
поездок во время проведения Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций FIFA 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: в Москве (стадион "Открытие Арена"), в Санкт-Петербурге (стадион "Крестовский"), в Сочи (стадион "Фишт") и в Казани (стадион "Казань Арена"). Игры проведут на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира в 2018 году.

На данный момент известно семь участников турнира: Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия. Последнего участника, которым станет победитель Кубка африканских наций в Габоне, определят 5 февраля.

Купить билеты на Кубок конфедераций можно на официальном сайте ФИФА. С 1 февраля началась выдача паспортов болельщиков Кубка конфедерации. Эта персонифицированная карта зрителя является элементом системы идентификации футбольных болельщиков. Кроме того, в сочетании с билетом FAN ID, она позволит болельщикам пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.

О том, что еще нужно знать о Кубке конфедераций в России, читайте в материале m24.ru.

