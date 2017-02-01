Около 270 дополнительных рейсов поездов назначили в города Кубка Конфедерации

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Руководство ОАО "РЖД" утвердило график движения дополнительных поездов во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, сообщает пресс-центр компании.
В РЖД прогнозируют высокий спрос на железнодорожные билеты в города, где с 17 июня по 2 июля 2017 года будут проходить матчи Кубка конфедераций: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
С 16 июня по 3 июля дополнительные поезда будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Адлером, Имеретинским Курортом.
На эти маршруты ОАО "РЖД" планирует поставить около 30 дополнительных составов пассажирских поездов, включая четыре двухэтажных поезда.
При этом, в связи с изменениями в графике движения, РЖД предупредили пассажиров об отмене некоторых поездов, дублирующих дополнительные рейсы, и посоветовали быть внимательными при планировании
поездок во время проведения Кубка конфедераций.
На данный момент известно семь участников турнира: Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия. Последнего участника, которым станет победитель Кубка африканских наций в Габоне, определят 5 февраля.
Купить билеты на Кубок конфедераций можно на официальном сайте ФИФА. С 1 февраля началась выдача паспортов болельщиков Кубка конфедерации. Эта персонифицированная карта зрителя является элементом системы идентификации футбольных болельщиков. Кроме того, в сочетании с билетом FAN ID, она позволит болельщикам пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.
