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15 августа 2012, 13:06

У Храма Христа Спасителя прошла акция в поддержку Pussy Riot

РПЦ Pussy Riot митинги храм Христа Спасителя

Во время акции в поддержку Pussy Riot были задержаны 4 человека. Активисты в балаклавах выстроились на ступенях в Храм Христа Спасителя, чтобы составить фразу из Евангелия от Матфея "Блаженны милостивые"

В среду, 15 августа, у здания Храма Христа Спасителя прошла акция в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Во время митинга были задержаны несколько человек.

"Охранники задержали двух-трех человек, остальные участники разбежались", - сказал собеседник РИА Новости. Также он добавил, что стражи порядка работают с задержанными на месте.

Некоторые очевидцы сообщают, что между сторонниками группы и охранниками из храма произошла стычка. В настоящее время обстановка спокойная. Территорию рядом со зданием патрулируют сотрудники полиции. На месте также находятся несколько десятков журналистов.

Напомним, громкий процесс над участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич длится уже несколько месяцев. В феврале 2012 активистки группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". После этого девушек задержала полиция, их арест санкционировал суд, в отношении активисток возбудили дело, и сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 17 августа.

Сюжет: Дело Pussy Riot

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