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Происшествия

02 августа 2012, 21:07

За Pussy Riot заступились российские юристы

РПЦ Pussy Riot Хамовнический суд суды юристы

ИТАР-ТАСС

В четверг на сайте "Новой газеты" было опубликовано открытое письмо в поддержку Pussy Riot от российских юристов.

"Мы обязаны довести до сведения общественности наше убеждение в том, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не являются преступлением – ни «хулиганством», ни каким-либо другим. Привлечение этих женщин к уголовной ответственности противоречит российскому законодательству и является явной юридической ошибкой", - говорится в сообщении.

На данный момент под обращением подписались 35 юристов. Среди них – адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и адвокат погибшего в СИЗО Сергея Магнитского Татьяна Ножкина.

Напомним, участницы скандальной панк-группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

Сюжет: Дело Pussy Riot

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