В Кубке России будет действовать лимит на легионеров по схеме "6+5"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский футбольный союз (РФС) утвердил лимит на легионеров по схеме "6+5", сообщается на сайте организации.

Таким образом, одновременно на поле могут находиться 6 иностранцев и 5 россиян.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) за три дня до старта сезона премьер-лиги утвердил формат лимита на легионеров "6+5". Таким образом, исполком проголосовал за изменения формата лимита, который в начале июля был предложен председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

В сезоне 2014/15 в российском первенстве действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

Однако на исполкоме РФС было принято решение, что в сезоне-2015/16 будет действовать лимит "10+15", по которому в заявке команды на сезон может значиться не более 10 легионеров, но количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.

Тогда на такое нововведение негативно отреагировал министр спорта Виталий Мутко, который утверждал, что подобный формат идет вразрез с интересами сборной.

Позже Владимир Путин подписал закон о легионерах, вводящий ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта в России.