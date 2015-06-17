РФС опроверг информацию об отставке Фабио Капелло

Фото: ТАСС/Picasa

Российский футбольный союз опроверг информацию об отставке Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России. В организации уточнили, что решение по этому вопросу еще не принято, сообщает пресс-служба РФС.

Судьбу Капелло должен решить исполком РФС, который соберется на заседание 24 июня.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что руководство Российского футбольного союза уже приняло предварительное решение об отставке Капелло. Однако окончательно вопрос будет решен только к началу июля.

Ситуация осложняется тем, что РФС в настоящее время не имеет президента, ведь Николай Толстых отправлен в отставку, а новый глава организации еще не избран. Пока обязанности президента исполняет вице-президент РФС Никита Симонян.

Вдобавок, РФС испытывает серьезные проблемы с деньгами и никак не может полностью погасить задолженность по зарплате перед тренером. Не успели справиться с долгом еще за прошлый год, как тут же образовалась задолженность за два месяца. Состояние финансов РФС не позволяет организации выплатить колоссальную неустойку Капелло.

Итальянцем недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

В настоящее время сборная России сохраняет шансы на попадание на Евро-2016, однако скорее всего подопечным Капелло придется участвовать в стыковых матчах.