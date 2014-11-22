Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 ноября 2014, 16:57

Спорт

Московское "Торпедо" прервало безвыигрышную серию

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московское "Торпедо" прервало безвыигрышную серию, которая составила девять матчей. В поединке 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги "черно-белые" дома переиграли "Ростов" со счетом 2:1.

Счет был открыт на 21-й минуте встречи. Далибор Стеванович после подачи с фланга замкнул навес, Стипе Плетикоса оказался бессилен помочь своей команде.

В начале второго тайма Александр Салугин замкнул прострел и удвоил преимущество москвичей.

Все, на что хватило сил у "Ростова", - отыграть один мяч. В самой концовке встречи Дмитрий Торбинский установил окончательный счет противостояния - 2:1 в пользу "Торпедо".

Таким образом, "Торпедо" одерживает вторую победу в сезоне и поднимается на 14 место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
РФПЛ Торпедо Ростов

Главное

