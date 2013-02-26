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26 февраля 2013, 13:56

Американский балет покажут на сцене РАМТ

Фото: www.santafetravelers.com

Американская балетная труппа Aspen Santa Fe Ballet выступит 5 и 6 марта на сцене Российского академического молодежного театра в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организаторов гастролей.

Артисты представят вниманию зрителей три одноактных балета современных хореографов Алехандро Черрудо на музыку Хенриха Гурецкого, Иржи Килиана на музыку Карлоса Чавеса и Йормы Эло на музыку Феликса Мендельсона и Людвига ван Бетховена.

Aspen Santa Fe Ballet основан в 1996 году. В 2000 году труппа расширилась и стала располагаться в Аспене (Колорадо) и в Санта-Фе (Нью-Мексико).

Отмечалось, что труппа активно сотрудничает с лучшими хореографами нового поколения, такими, как Николо Фонте, Хелен Пикет, Эдвард Льянг. Одновременно в их репертуаре присутствуют шедевры великих балетмейстеров XX века Уильяма Форсайта, Иржи Килиана, Пола Тэйлора.

Aspen Santa Fe Ballet является лауреатом престижной Премии Принцессы Грейс.

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