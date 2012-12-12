Суд признал экстремистскими четыре ролика об акциях Pussy Riot

Фото: ИТАР-ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы постановил закрыть доступ к роликам о четырех из пяти акциях скандально известной панк-группы Pussy Riot. IP-адреса площадок, где расположены указанные видеоролики, будут подвергнуты фильтрации.

Речь идет о роликах под названием "Панк-Молебен", посвященный акции в храме Христа Спасителя, "Pussy Riot захватывают транспорт", - где девушки поют на объектах общественного транспорта, "Pussy Riot на Красной площади", - выступлении участниц группы на Лобном месте с песней о руководстве страны и "Pussy Riot жжет путинский гламур", в котором девушки поют на крыше одного из магазинов дизайнерской одежды.

Речь идет только о роликах, размещенных на официальном сайте группы, решение суда не коснулось видеоматериалов, выложенных на видеохостингах Сети, сообщает "Интерфакс".,

Суд сослался на решение прокуратуры, обнаружившей в видеоматериалах группы признаки экстремизма.

Действия фигурирующих в видеороликах участниц группы суд трактовал как "хулиганство, осуществленное по мотивам политической и религиозной ненависти, а также оскверняющее религиозное место и чувства верующих".



Напомним, 21 февраля текущего года несколько участниц Pussy Riot, закрыв лица масками, ворвались в храм Христа Спасителя, забрались на амвон и попытались спеть песню "Богородица, Путина прогони".

Акцию расценили как хулиганство и оскорбление чувств верующих. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были задержаны и приговорены к двум годам лишения свободы.

10 октября приговор Самуцевич был смягчен, наказание заменили условным сроком. В отношении двух других участниц групп приговор был оставлен без изменений.

Отметим, что ранее несколько других роликов группы также были признаны экстремистскими.