08 апреля 2013, 16:20

Происшествия

Pussy Riot: балаклавы, танцы, срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Приговор участницам Pussy Riot могут смягчить, заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Она пояснила, что такой исход дела не исключен, и он находится в ее власти. Все зависит от того, какая будет жалоба со стороны руководства колоний, в которых отбывают наказание участницы панк-группы, отметила Егорова в эфире телеканала НТВ.

Участницы панк-группы Pussy Riot стали фигурантками уголовного дела после "панк-молебна". 21 февраля 2012 года пять девушек в балаклавах и одежде яркой расцветки появились в Храме Христа Спасителя, вбежали на солею и амвон, подошли к алтарю и с помощью звукоусиливающей аппаратуры исполнили панк-молебен "Богородица, Путина прогони".

Поступок девушек вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Pussy Riot выступили известные музыканты: Стинг, Мадонна, группы Red Hot Chili Peppers и Franz Ferdinand.

В марте были задержаны и арестованы предполагаемые участницы действа - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич.

Процесс над предполагаемыми участницами панк-группы начался 20 июля 2012 года. 17 августа был оглашен приговор: девушки были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

10 октября Мосгорсуд удовлетворил кассационную жалобу одной из участниц панк-группы - Екатерины Самуцевич - и изменил наказание на условное. Она была освобождена из-под стражи в зале суда.

Приговор двум другим участницам группы был оставлен без изменений. Марию Алехину этапировали в колонию в Березниках Пермского края. А Надежду Толоконникову - в колонию № 14 в Мордовии.

Адвокаты Толоконниковой обратились в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении их подопечной. Причина - наличие у осужденной малолетнего ребенка. Однако Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор.

Кроме того, прокуратура потребовала перевести Марию Алехину из колонии в Березниках Пермского края в другое пенитенциарное заведение. В ходе проверки выяснилось, что в Березниках не могут обеспечить ее личную безопасность: ранее несудимая Алехина содержится в одном отряде с рецидивистками.

Сюжет: Темы
Pussy Riot уголовные дела суды

