01 июня 2017, 16:51

В мире

Фрагменты тел двух человек обнаружили в гробу Леха Качиньского

Фото: ТАСС/Ольга Лисинова

Фрагменты тел двух человек нашли в гробу бывшего президента Польши Леха Качиньского, сообщает РИА Новости. Об этом заявил заместитель генпрокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, сейчас польские прокуроры выясняют, как останки жертв катастрофы могли оказаться в одном гробу. Он подчеркнул, что направил запрос в Россию о правовой помощи.

Эксгумация проводится в рамках нового расследования причин авиакатастрофы. В ноябре 2016 года были эксгумированы гробы Леха Качиньского и его супруги Марии.

Ранее вторая польская комиссия по расследованию авиакатастрофы 2010 года опубликовала материалы, в которых вина за случившееся возложена на российских авиадиспетчеров. В документах также говорится о том, что взрыв на борту произошел еще до касания с землей.

Крушение президентского Ту-154М произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский с женой, почти все высшее военное командование, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. По официальной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа.

Польша авиакатастрофы Лех Качиньский жизнь в мире

