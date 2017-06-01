Фрагменты тел двух человек обнаружили в гробу Леха Качиньского

Фото: ТАСС/Ольга Лисинова

Фрагменты тел двух человек нашли в гробу бывшего президента Польши Леха Качиньского, сообщает РИА Новости. Об этом заявил заместитель генпрокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, сейчас польские прокуроры выясняют, как останки жертв катастрофы могли оказаться в одном гробу. Он подчеркнул, что направил запрос в Россию о правовой помощи.