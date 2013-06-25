У Политехнического музея появится свой бренд

Фото: polymus.ru

Финалистов конкурса на создание концепции развития бренда Политехнического музея объявят 29 июля. Жюри конкурса возглавила заместитель председателя Москомархитектуры, главный художник Москвы Татьяна Гук, информирует пресс-служба ведомства.

"Цель конкурса - создание визуального образа, отражающего новую концепцию развития музея, и концепции развития бренда, который будет изменяться вместе с музеем, отвечать новым задачам", - говорится в сообщении.

В Москомархитектуре уточнили, что участники конкурса должны разработать масштабируемую концепцию для дальнейшего развития бренда платформы ПОЛИТЕХ и проектов (Политеатр, Лекторий, Фестиваль 360) на международном уровне, а также других направлений деятельности (обучения, экспозиций, выставок, событий, лабораторий и т.д.), в том числе для временной экспозиции ПОЛИТЕХа на ВВЦ.

Прием портфолио проводился с 5 по 26 июня, конкурс концепций пройдет с 28 июня по 28 июля, а объявление финалистов состоится 29 июля.

Победитель конкурса получит главный приз в размере 100 тысяч рублей. Участникам, прошедшим во второй этап конкурса, выплатят денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, один из старейших научно-технических музеев мира - Политехнический - закрылся до 2018 года на реконструкцию. Временной площадкой для экспонатов стал павильон №26 на ВВЦ.

За это время в здании заменят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения. Помимо павильона, в интернете откроется виртуальная экспозиция - специалисты оцифровали почти все экспонаты.