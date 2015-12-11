На Поклонной горе появится мемориальный комплекс в честь городов воинской славы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Поклонной горе установят мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"Мы встречались с инициаторами установки данной стелы. На сегодняшний момент предлагается к вниманию два месторасположения на Поклонной горе. Инициаторы данного вопроса учли те замечания и предложения, которые звучали от членов комиссии. Сегодня мы обсуждаем только местоположение. Самого монумента еще нет, коллеги готовы учесть наши предложения по размерам, по виду памятника", - сказал Шапошников в ходе заседания комиссии.

По его словам, ранее состоялась встреча с Зурабом Церетели, автором всего мемориала на Поклонной горе. "Он тоже одобрил и дал согласие на установку этой стелы", – пояснил Шапошников.

Инициатором возведения данного монумента стал начальник управления президента России по вопросам государственной службы и кадров, ответственного секретаря Российского организационного комитета "Победа" Антона Федорова. Памятный знак предлагается установить за счет средств Союза городов воинской славы.

Ранее на Поклонной горе состоялась торжественная церемония установки закладного камня в основание памятника в честь участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.