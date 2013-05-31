Музей имени Пушкина откроет дом-музей дяди поэта на Старой Басманной

Интерьер дома-музея. Фото: Пресс-служба

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, Государственный музей имени Пушкина открывает новый филиал "Дом-музей Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной". Его открытие стало возможным благодаря долгой и тщательной работе.

Экспозиция по праву может считаться богатейшей благодаря кропотливой работе специалистов, уникальным экспонатам и созданию целой концепции музея.

Более года шла историческая реставрация дома, ставшая одним из завершающих этапов его создания. В результате зданию возвратили облик московского дома первой трети XIX века, а также восстановили оригинальную планировку и детали дома. Благодаря собранной музеем Пушкина коллекции и были воссозданы интерьеры комнат.

Мемориальный дом знаменит тем, что в 20-х годах XIX века там жил дядя поэта и не раз бывал сам Александр Пушкин. Также в "пушкинском" доме бывали многие известные литераторы: Василий Жуковский, Николай Карамзин, Петр Чаадаев, Антон Дельвиг, Павел Вяземский и многие другие.