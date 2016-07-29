Форма поиска по сайту

29 июля 2016, 15:39

Обновленный лайнап SОЛОМЫ: Алена Тойминцева, GAYANA и Black Buttons

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

7 августа в саду "Эрмитаж" во второй раз пройдет литературно-музыкальный фестиваль SОЛОМА сетевого издания m24.ru. Хэдлайнерами фестиваля выступают сверхстильная GAYANA и космическая Алена Тойминцева.

В этот раз на SОЛОМЕ будет еще больше поэзии, искусства и, конечно же, музыки. По традиции, участниками музыкальной программы также стали молодые группы и артисты, показавшие себя в течение года – юные звездочки Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид. Лейтмотивом фестиваля станут зарисовки в исполнении группы ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова.

Музыкальная программа начнется на Главной сцене фестиваля в 20:00. Лайнап SОЛОМЫ в этом году получился необычайно ярким. В саду "Эрмитаж" выступят:

  • GAYANA;
  • Алена Тойминцева;
  • группа ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова;
  • Black Buttons;
  • Shoo;
  • Саша Фрид;
  • Young Adults.

GAYANA – московский англоязычный коллектив, играющий в духе поп-музыки 1980-х. После выхода дебютного альбома REBORN в 2013 году, посвященного легендарной певице Чака Хан, группа стала постоянным участником крупнейших музыкальных фестивалей от Усадьбы JAZZ, Lady in Jazz и многих других. Еще одним хедлайнером станет Алена Тойминцева. Вся страна узнала о ней из популярного телешоу "Голос", где дуэт Алены с Антоном Беляевым из Therr Maitz был признан одним из лучших выступлений сезона.

Программа фестиваля опубликована на сайте.

Место: сад "Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, 3

Дата: 7 августа

Поэты Shoo Женя Любич стихи брасс-оркестры Алена Тойминцева свежий воздух фестивали и праздники

