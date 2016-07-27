Фестиваль SОЛОМА от m24.ru: "Открытый микрофон", барабаны и солисты Большого

7 августа в саду "Эрмитаж" во второй раз пройдет литературно-музыкальный фестиваль SОЛОМА сетевого издания m24.ru. В самом плодородном месяце года мы по традиции будем пожинать плоды творчества музыкантов и поэтов. Августовское, уже не палящее, но еще по-летнему теплое солнце согреет всех, кто соберется этим вечером на SОЛОМЕ.

В этот раз фестиваль преобразится: теперь здесь можно будет не только собрать урожай свежей музыки и поэзии, но и принять участие в интерактивных мастер-классах по живописи, танцам и перкуссии. Если вы устали, мы предложим вам отдохнуть на настоящем сене: оно не колется и пахнет свежескошенной травой.

Уже в 15:00 откроются 4 зоны активностей:

"Ритмы города" (мастер-класс для любителей музыки);

"Москва моими глазами" (мастер-класс по созданию акварелей с видами любимого города);

"Танец о Москве" (мастер-класс для тех, кто хочет дать волю эмоциям прямо в сердце мегаполиса);

"Дверь к признанию" (интерактивная зона для тех, кому есть, что сказать).

Для тех, кто любит литературу и предпочитает электронным книгам бумажные, также с 15:00 заработают Book-Stations с интересным подбором литературы, как классической, так и новой. В одной из беседок пройдет мастер-класс по созданию акварелей "Москва моими глазами", где каждый гость сможет написать пейзаж или натюрморт под руководством профессионального художника – Алены Тарабановой. Художник-акварелист, чья оригинальная техника раскрывает новые черты любого, даже самого привычного сюжета, поможет воплотить Москву в новом свете.

Барабанщик Сергей Князев, выпускник главной школы перкуссии в России SAMBATERIA, проведет мастер-класс по игре на различных ударных музыкальных инструментах и покажет всем участникам интерактива азы игры на барабанах.

Танцевальный мастер-класс "Танец о Москве" проведет выпускница академии Большого театра и руководитель студии "Лик" Елизавета Клещеева. В программе – растяжка, медитация и, конечно же, пластика тела.

Поэтический проект "Открытый микрофон" стартует в 17:30. Здесь каждый сможет прочесть свои собственные стихи под аккомпанемент рояля. Модераторами "Открытого микрофона" выступят телеведущие канала "Москва 24". А для тех, кто будет стесняться, мы установим специальную "Дверь к признанию" справа от сцены, где можно будет оставить свои поэтические этюды. Самые интересные их них будут опубликованы на сайте m24.ru.

На сцене в сопровождении струнного квартета презентует свой первый сборник стихов "Книжка, в которой стихи" молодой поэт Валера Вертинский, который в прошлом году был одним из участников "Открытого Микрофона", а уже сейчас успешно презентует свою книгу в разных городах России.

Одним из ключевых событий вечера станет выступление брасс-ансамбля солистов Большого театра России. В программе – классика, джаз и любимые эстрадные шлягеры. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов – Евгений Гурьев, Алексей Корнильев (трубы), Эркин Юсупов (тромбон), Алексей Раев (валторна) и Александр Жбанов (туба) – озвучат SОЛОМУ фрагментами из балета П.И. Чайковского "Щелкунчик", импровизациями на темы Эннио Морриконе, Астора Пьяццоллы, саундтреком к видеоигре Angry Birds и другими известными композициями.

С 20:00 на Главной Сцене фестиваля начнется основная музыкальная программа. Хэдлайнерами фестиваля выступают сверхстильная GAYANA и космическая Алена Тойминцева. По традиции, участниками музыкальной программы также стали молодые группы и артисты, показавшие себя в течение года – юные звездочки Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид. Лейтмотивом фестиваля станут зарисовки в исполнении группы ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова

Расписание вечера уже известно:



15:00 – 17:00 — проведение мастер-классов;

15:00 – 22:00 — работа Book-Stations;

17:00 – 18:30 — "Открытый микрофон";

18:30 – 18:50 — презентация сборника стихов Валеры Вертинского "Книжка, в которой стихи" в сопровождении струнного квартета и рояля;



19:20 – 20:00 — брасс-ансамбль солистов Большого театра России;

20:00 – 22:00 — основная концертная программа SОЛОМЫ.

