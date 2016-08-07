Продолжаем собирать урожай: в саду "Эрмитаж" началась музыкальная часть Sоломы

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня в саду "Эрмитаж" проходит фестиваль Sолома, организованный m24.ru. Прямо сейчас здесь начинается музыкальная часть программы. В ближайшие минуты на сцену фестиваля выйдут молодые артисты: Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид и группа ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова. Хедлайнерами Sоломы станут исполнительницы GAYANA и Алена Тойминцева.

С 15:00 в саду "Эрмитаж" можно было принять участие в мастер-классах по танцам, игре на музыкальных инструментах и рисованию акварельными красками, почитать книги в зонах Book-Stations и принять участие в проекте "Открытый микрофон". За три часа работы "Микрофона" на сцену поднялись несколько десятков человек, которые не постеснялись прочесть любимые стихи или прозу под аккомпанемент рояля. В акции приняли участие победители конкурса юных чтецов "Живая классика" Даниил Викулин, Алексей Лямин, Карина Мануйлова, Анна Филиппова.

В 17:00 стартовала акция "Открытый микрофон". Она собрала огромную очередь желающих поделиться своими стихами и рассказами.

Справа от Главной сцены продолжает свою работу интерактивная зона "Дверь к признанию", где каждый может оставить свои поэтические опусы.

За онлайн-трансляцией концерта можно следить на нашем сайте.

Подробности Sоломы на официальной странице фестиваля на Facebook.