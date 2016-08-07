В саду "Эрмитаж" стартовал фестиваль Sолома от m24.ru

В эти минуты в саду "Эрмитаж" начинается фестиваль Sолома от сетевого издания m24.ru.

Уже сейчас в парке открыты четыре зоны с интерактивными мастер-классами:

"Танец о Москве"

Выпускница академии Большого театра и руководитель студии "Лик" Елизавета Клещеева проведет танцевальный мастер-класс по азам классического танца;

"Москва моими глазами"

Акварельный мастер-класс на SОЛОМЕ проведет художница Алена Тарабанова. Под ее руководством гости фестиваля нарисуют красочные пейзажи с любимыми видами города или натюрморт;

"Ритмы города"

Выпускник российской школы перкуссии SAMBATERIA Сергей Князев даст своим студентам почувствовать ритм города через игру на различных ударных музыкальных инструментах;

"Дверь к признанию" Справа от Главной Сцены фестиваля создана интерактивная зона, где каждый может оставить свои поэтические опусы.



Также в парке открылись зоны Book-Stations, где можно бесплатно взять почитать книгу на время фестиваля. Лучшие книжные новинки, популярный нон-фикшн и нестареющая классика – каждый сможет найти себе издание по вкусу и отвлечься от городской суеты в одном из тенистых уголков "Эрмитажа".

В 17:00 на Главной сцене Sоломы стартует проект "Открытый микрофон", где каждый сможет прочесть авторские стихи, поэзию великих классиков, признаться в своих чувствах или рассказать отрывок из любимого романа прямо со сцены. Трансляцию "Открытого микрофона" смотрите на нашем сайте.

С 19:20 – 20:00 перед гостями фестиваля выступит брасс-ансамбль солистов Большого театра России.

А в 20:00 начнется основная музыкальная программа SОЛОМЫ. Хэдлайнерами фестиваля станут GAYANA и Алена Тойминцева. Также на сцене появятся Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид и группа ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова.

За программой фестиваля можно следить на странице Sоломы в Facebook.