Почти 3 тысячи человек остались без света в подмосковной Лобне

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В подмосковной Лобне около трех тысяч человек остались без света, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России.

Электричество отключилось в 30 пятиэтажных домах на улицах Ленина и Заречная. Социально значимых объектов на этой территории нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Напомним, 9 января около тысячи человек, среди которых 310 детей, остались без света в подмосковном поселке Электроугли.

Электричество было отключено в результате аварии на трансформаторной подстанции. В зону отключения попали шесть домов.