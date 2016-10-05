Москвичи отправятся в Дмитров на бесплатную экскурсию

Фото: facebook.com/dmitrovmuseum

Совершить бесплатную экскурсию в подмосковный Дмитров можно будет в эту субботу, 8 октября. Об этом сообщается на странице мероприятия Traintravel в Facebook.

Чтобы добраться до Дмитрова, необходимо самостоятельно сесть на экспресс, отправляющийся с Савеловского вокзала столицы в 09:55. Через час вы приедете в город, где в здании вокзала у туристической информационной стойки туристов вас встретит профессиональный гид.

Экскурсия начнется в 11:15. В течение дня гости прогуляются по тихим улицам Дмитрова, побывают в самых красивых места города – Кремле с переходом на улицу Кропоткинскую, Успенском кафедральном соборе, а также увидят земляной вал, комплекс построек тюремного замка XIX века и скульптурную группу "Горожане XIX века".

За дополнительную плату – 170 рублей, туристы смогут посетить музейно-выставочный комплекс. Также будет выделено свободное время, которое можно провести на обеде в трапезной храма.

Чтобы записаться на экскурсию, нужно отправить заявку с указанием фамилии, имени, отчества и телефона на адрес travel@central-ppk.ru или travelcppk@gmail.com.

Мероприятие проводится при организационной поддержке администрации Дмитровского района и министерства культуры Московской области.