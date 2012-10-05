Завершено расследование нашумевшего дела о "VIP-браконьерах"

Александр Довыденко. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет завершил расследование громкого дела в отношении охотоведа Александра Довыденко, которому было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Сам Довыденко утверждал, что пытался задержать группу "VIP-браконьеров".

По версии следствия, 6 февраля 2010 года в Подмосковье охотовед, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, пять раз выстрелил в мужчину, который перевозил по указанию егеря тушу убитого лося. В результате пострадавший был ранен в плечо и сломал палец руки.

Довыденко утверждал, что пытался задержать браконьеров, которые перевозили на двух снегоходах туши убитых лосей. По показаниям свидетелей, среди браконьеров были топ-менеджер крупной государственной компании, генерал милиции и несколько высокопоставленных сотрудников МВД.

Охотовед неоднократно заявлял о том, что в его адрес поступают угрозы.

Следствие не подтвердило версию задержания группы высокопоставленных браконьеров. Дело в отношении Довыденко в ближайшее время будет передано в суд. Охотоведу грозит до семи лет лишения свободы.