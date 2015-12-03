Форма поиска по сайту

03 декабря 2015, 15:59

Рой Джонс переедет в Подмосковье

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Известный американский боксер Рой Джонс-младший планирует жить в Подмосковье, сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.

По его словам, боксеру предлагают переехать в Одинцовский район, и скорее всего, он это предложение примет, передают "Дни.ру".

Ранее Рой Джонс-младший выбирал между Москвой и Крымом. Боксер сообщил, что несколько лет назад ему подарили земельный участок в России. Пока там нет ничего, кроме клевера, но боксер планируют построить ферму.

Напомним, американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в конце сентября. Торжественная церемония вручения российского паспорта прошла в главном здании Федеральной миграционной службы.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.

Боксер рассказал, что его супруга и дети собираются жить в нашей стране, и они также, как и он, могут принять российское гражданство.

