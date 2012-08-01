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Политика

01 августа 2012, 16:24

Около 40 летних театров появятся в Подмосковье в 2013 году

Подмосковье власть

ИТАР-ТАСС

Чиновники министерства культуры Подмосковья намерены организовать открытые площадки для театральных трупп. Так, к лету следующего года в области могут появиться около 40 летних театров, пишут "Известия" со ссылкой на главу ведомства Антона Губанкова.

По его мнению, сцены можно расположить в парках и усадьбах региона. Здесь же будут ставить спектакли и проводить театральные фестивали.

Подобная идея достаточно оригинальна, особенно в этом могут быть заинтересованы начинающие актеры, предполагают эксперты. Правда, некоторые театральные деятели уверены, что оборудовать сцену для каждого спектакля на улице затратно. Окупить большое количество таких площадок властям будет очень сложно.

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