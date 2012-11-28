У "Почты России" появится услуга онлайн-кредитования посылок

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" запускает проект с российскими интернет-магазинами и банками: покупатели получать возможность оплачивать приобретенные в Сети товары в рассрочку.

Услуга онлайн-кредитования посылок заработает в первом квартале 2013 года. Действовать оно будет в 30% отделений "Почты России", где предоставляются финансовые услуги в онлайн-режиме.

Кредит предполагается оформлять при заказе товаров в интернет-магазинах. Планируется, что сначала их будет около 10, затем количество может превысить 1 тысячу, пишет издание "Известия".

В заявке на кредит покупателю надо будет сообщить свои персональные данные. Они будет рассмотрены банком-партнером в течение нескольких минут, и в случае одобрения посылка будет отправлена с ярлыком, содержащим номер договора. Клиенту при получении посылки на почте придется предъявить паспорт и подписать договор о предоставлении кредита.

Договор клиент будет заключать с партнерским банком. Процентные ставки предполагается установить на уровне потребительских кредитов — порядка 30% – 36%.

Сейчас доля "Почты России" в пересылках из интернет-магазинов составляет менее 50%. Два года назад она превышала 90%.

Между тем ряд экспертов считает, что онлайн-кредитование будет непопулярным у россиян ввиду того, что услуга не коснется зарубежных сайтов.