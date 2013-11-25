Во Внуково открылся крупнейший логистический центр "Почты России"

"Почта России" открывает новый логистический центр в Москве

В аэропорту Внуково открылся первый в России логистический центр "Почты России". Официальное название – место международного почтового обмена (ММПО).

Пока центр является единственным в стране пунктом магистральных перевозок, где таможенное оформление международной почты совместят с автоматизированной сортировкой. Такое комплексное решение позволит сократить сроки доставки минимум в три раза.

"Проект уникален и для России и для мирового почтового сообщества, как по срокам реализации, так и по технологиям, использующимся для обработки почты. От замысла до реализации проекта прошло всего полгода", - сообщает пресс-служба "Почты России".

В полную силу ММПО начнет работать в 2014 году. Предполагается, что к середине года через Внуково будет проходить две посылки из трех, доставленных в Россию. Сейчас центр обрабатывает от 110 до 150 тысяч посылок в сутки.

Общая площадка центра 65 тысяч квадратных метров. Помимо территорий, на которых производится обработка посылок, в центр вошли несколько зданий, предназначенных для интернет-магазинов.

В будущем подобные центры "Почта Росси" планирует открыть и в других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и другие.

"До конца 2016 года аналогичные Центры появятся в каждом федеральном округе", - заявлено на странице компании в Twitter.