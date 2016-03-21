Число жалоб на работу Почты России за год сократилось вдвое

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По итогам 2015 года количество претензий на работу Почты России снизилось на 55 процентов по отношению к 2014 году. Теперь почти 90 процентов запросов приходится на обращения справочного характера, их число за год выросло более чем вдвое.

"За последние несколько лет мы кардинально изменили технологию работы с претензиями, мы подключили обратную связь через все популярные каналы коммуникации – онлайн-консультанта на портале, социальные сети и мессенджеры.

Средняя скорость реакции на сообщение в социальных сетях, например, не превышает один час, а онлайн-консультант реагирует на запрос в течение 11 секунд. Благодаря такой оперативности значительную часть вопросов удается урегулировать в допретензионном порядке", – сообщили в пресс-службе Почты России.

Чаще всего клиенты Почты России уточняют информацию о нормативных сроках пересылки и установленных тарифах, а также о текущих этапах доставки своих почтовых отправлений. На такие запросы приходится 51 процент справочных обращений.

Как уточнили в пресс-службе, получать справки пользователи предпочитают по телефону горячей линии – через него в 2015 году поступило 69 процентов всех запросов. На втором месте по популярности мобильное приложение и онлайн-консультант – на эти каналы пришлось по 14 процентов от всех обращений.

Кроме того, клиенты Почты России могут получить обратную связь через e-mail и социальные сети. В 2016 году в Telegram создан мессенджер, который консультирует по вопросам работы почтовой службы круглосуточно.