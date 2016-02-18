Почта России не будет работать 23 февраля и 8 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почта России сообщила об изменении графика работы в праздничные дни, передает пресс-служба организации.

Выходными днями практически для всех почтовых организаций станут 23 февраля и 8 марта. Исключения составят московское отделение на Мясницкой улице (№ 101000, улица Мясницкая, дом 6) и питерское на улице Почтамтской – эти подразделения работают круглосуточно.

В субботу 20 февраля почтовые отделения работают по расписанию понедельника, но закрываются на час раньше. В понедельник 22 февраля прием посетителей осуществляется по графику субботы, 7 марта – по графику воскресенья. В другие дни: 21, 24 февраля и 9 марта Почта России работает в штатном режиме. Отделения Москва 107241 и Москва 121099 будут открыты с 08:00.

Следить за работой почтовых отделений и уточнять режим работы также можно с помощью мобильного приложения, доступное для платформ iOS, Android, Windows Phone.