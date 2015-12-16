"Почта России" займется экспортом товаров через интернет

"Почта России" хочет создать торговую площадку для экспорта товаров

"Почта России" намерена создать онлайн-площадку для экспорта отечественных товаров. О деталях новой инициативы в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал официальный представитель "Почты России" Сергей Коляда.

"Развитие интернет-торговли в совокупности с развитой логистической системой "Почты России" даст хороший эффект при освоении новых рынков зарубежных стран. А также будет дополнительным стимулом развития розничного экспорта российских товаров", – подчеркнул Коляда.

Развитие онлайн-торговли стало возможно после вышедшего в июле распоряжения правительства. Власти внесли изменения в дорожную карту, таким образом, экспортерам стало значительно проще оформлять товары на таможне.

"Почта России" готова обеспечить качественную и быструю доставку товаров российских производителей во все 190 стран, входящих во Всемирный почтовый союз, добавил Коляда.

В настоящее время организация располагает примерно 42 тысячами почтовых отделений по всей России. Около двух тысяч из них оборудовали специальными окнами для передачи посылок. Кроме того, "Почта России" открыла 190 специальных центров для выдачи и приема почтовых отправлений.

С 15 декабря "Почта России" запустила новый сервис, который позволит россиянам оформлять подписку на газеты и журналы через интернет, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Оформить онлайн-подписку можно на сайте организации. В новом сервисе подписка доступна более чем на 400 изданий. В онлайн-каталоге есть подробная информация об обложках, ценах и действующих скидках. Стоит отметить, что на онлайн-подписку распространяются все скидки, за исключением льгот, требующих подтверждения подлинности документов подписчика.

В сервисе помимо онлайн-подписки на печатные СМИ, пользователи смогут оформить подписку для родных и друзей по всей стране. Оплатить подписку можно с помощью банковской карты.

На сегодняшний день запущена бета-версия сервиса.