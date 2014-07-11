От письма до бандероли: как работают почтальоны Москвы

Фото: М24
— А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался!
— Зачем бросать? Если почта есть. Сейчас мы ее упакуем и передадим. Это же бандероль получается.
Мы решили проследить путь письма, путешествующего от отправителя к адресату, а заодно узнали, как проходит трудовой день почтальона, кто такие почтовые операторы, почему нельзя класть в конверт значки и деньги и где сортируют почтовые отправления.
Фото: М24
ПОЧТАЛЬОН ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ
Почтальонам приходится быть жаворонками. Их рабочий день начинается в шесть часов утра. В то время, как большинство из нас досматривают десятый сон, нежась в постели, почтальоны с сумкой, набитой под завязку корреспонденцией, обходят вверенный им участок – разносят письма, газеты и журналы.
"На одном участке порядка 8-9 домов, жильцам которых мы доставляем почтовые отправления. Ходим пешком по специально установленному маршруту, сворачивать с которого не имеем права. В день у нас две доставки: сначала обычные письма, затем – заказные. Когда корреспонденция доставлена, сдаем данные оператору и где-то в 14.00, если работы больше нет, можем быть свободны", - рассказывает почтальон первого класса 191 отделения связи Ирина Долгополова.
Ирина Долгополова. Фото: М24
В своем отделении Ирина самый молодой почтальон. Ей 28 лет. И уже имеет высший разряд. Для почтальонов он определяется по классам. Третий класс – стартовая позиция для новичков, первый – дают опытным сотрудникам.
Кстати, на почтальона нигде специально не учат. Азы профессионального мастерства здесь постигают прямо на производстве. К поступившему на службу прикрепляют наставника, который и инструктаж проведет, и с оформлением документации поможет.
Ирина Долгополова по специальности переплетчица. Ее шеф – заместитель начальника 191 отделения связи Валентина Крестьянникова – в свое время получила среднее педагогическое образование. На почте она работает 30 лет. На вопрос, чувствует ли разницу между почтой советской и современной, отвечает утвердительно.
"В советские годы подписчиков было больше. И к почтальонам относились иначе, уважали, ценили. Раньше, бывало, заходишь в магазин, а тебя узнают, здороваются", - вспоминает Валентина Крестьянникова.
Зато есть у современных почтальонов неоспоримое преимущество – хорошее техническое оснащение отделений. Палочкой-выручалочкой стала штампелевальная машина, которая позволила сотрудникам забыть о ручной штампелевке писем.
А вот ежедневных физических нагрузок никто не отменял. Почтальона ноги кормят, ведь оплата у них сдельная. Ходить приходится много. Если почтовых отправлений горы, вместо сумки берут тележку. Велосипедов, как у Печкина, а также других видов транспорта не предусмотрено, так что рассчитывать приходится исключительно на свою выносливость.
Фото: М24
Профессиональный кошмар почтальона – плохая погода. Но несмотря на проливной дождь или снежную метель, почтальон обязан выйти на маршрут.
Почтальоны по совместительству еще и психологи, и даже социальные работники. Бывает, отдают заказное письмо пенсионерке, а она жалуется, лекарства, мол, закончились, за хлебом сходить некому. И почтальон идет в аптеку или в магазин, правда, уже во внеурочное время. Случалось, даже искали родственников одиноких пожилых москвичей.
Кстати, если вы думаете, что в почтальоны идут исключительно женщины, то ошибаетесь. Например, в ОПС-191 весной приняли трех молодых людей. Возраст для этой профессии особого значения не имеет. По словам Валентины Крестьянниковой, в свое время у них работала 75-летняя почтальонша, которая наравне с молодыми разносила почту по домам.
Спрашиваю, а пишут ли вообще сегодня бумажные письма, не потеснили ли их электронные аналоги? Оказывается, ничуть не бывало. Письма пишут и отсылают как и прежде.
"Больше всего нам поступает писем из Санкт-Петербурга и Подмосковья. Я и сама до сих пор переписываюсь с тетей, она живет в Белгороде", - говорит Крестьянникова.
Фото: М24
ПУТЕШЕСТВИЕ ПИСЬМА. КАК РАБОТАЕТ ОТДЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Пока Валентина и Ирина раскрывают профессиональные секреты, оглядываюсь по сторонам. Вороха писем на столах и стульях в отделении связи нет, все они аккуратно рассортированы по контейнерам и ячейкам. Те в свою очередь подписаны и пронумерованы – это гарантия сохранности каждой корреспонденции.
Входящую почту обрабатывают в отделе доставки. В темное время суток здесь дежурит ночной оператор, который обрабатывает почту и готовит ее к последующей доставке почтальонами.
"В месяц у нас 45 тысяч входящих писем, не считая заказных. Их 38-39 тысяч. Для отделения, которое обслуживает много жилых домов, – это большое количество", - говорит Валентина Крестьянникова.
Проштампелеванная почта раскладывается по участкам, в шесть утра ее забирает почтальон и начинается доставка.
Фото: М24
Всего в отделении трудятся 38 человек. Официальный рабочий день – до 20.00, но по факту работают до последнего клиента. Некоторые крупные отделения (на Мясницкой, Смоленской и Щелковской) работают круглосуточно. Воскресенье – у сотрудников отдела связи трудовой день.
Фото: М24
В страховом отделе главные операторы. Они предоставляют клиентам более 80 услуг, которые делятся на три категории: почтовые, финансовые и непрофильные. Здесь принимают к оплате кредиты, делают денежные переводы, сдают бандероли, посылки и заказные письма.
"Чаще всего клиентов интересует, какое письмо дойдет до адресата быстрее всего. Есть письма первого класса (доходят за три дня). У них приоритетная обработка при сортировке. Такие письма отправляют в конвертах с желтой полосой. В операционном зале есть синие ящики для обычных писем и желтые – для писем первого класса. На улице висит еще и красный ящик – это внутригородская почта, только по Москве. Тарифы зависят от веса письма и от расстояния", - поясняет руководитель отдела отдел по связям с общественностью УФПС Москвы - филиал ФГУП "Почта России" Галина Нечушкина.
Фото: М24
В холле отделения стоят новенькие почтоматы. Они существенно облегчают жизнь тем, кто ждет посылку и хочет забрать ее в любое удобное для себя время. Посылка погружается в бокс, а адресат получает СМС с кодом для открытия ячейки. Эта услуга появилась около года назад.
На втором этаже – телеграфный отдел. Здесь принимают телеграммы (до сих пор!) и предоставляют доступ в интернет.
Фото: М24
ПИСЬМА - НАЛЕВО, ПОСЫЛКИ - НАПРАВО
Чтобы приобщиться к таинству сортировки писем, отправляемся в МПКО-Юг на Варшавском шоссе. На огромной территории в круглосуточном режиме работают около 400-500 сотрудников, в смену – по 120 человек.
Здесь обрабатывается письменная корреспонденция, печатная продукция из издательств, посылки. По всей территории громоздятся железные контейнеры и пластиковые ящики. Заглядываю в один из них – письма. Заказные упаковывают с накладной, обычные в регистрации не нуждаются, их взвешивают и украшают ярлыком с указанием разновидности почтового отправления, о месте, из которого она поступила. Далее почта отправляется на участок прямого контейнерного обмена с семью люковыми окнами, через которые по конвейерной ленте принимают и отправляют посылки и письма. Над люками указаны номера почтовых отделений по каждому маршруту.
Фото: М24
Забирают и привозят почту машины вместимостью 20 тонн. Отсюда корреспонденция попадает в автоматизированный сортировочный центр или отделения связи.
Кстати, корреспонденцию, которую отправят самолетом, упаковывают в синтетические мешки. Они легкие, не дают дополнительного веса (пластиковые ящики весят от 2 до 2,5 кг), и вместе с тем прочные.
Участок обработки периодических печатных изданий работает до 17.00. Здесь принимают газеты, журналы, счета-извещения, затем их сортируют и оправляют адресатам.
Святая-святых для водителей, перевозящих почту, - диспетчерская. Сюда для регистрации спешат все, вновь прибывшие на территорию МПКО-Юг.
Кстати, на сортировку, привозят и письма из уличных почтовых ящиков. Вот такой круговорот корреспонденции в Москве.
Почтальон с 30-летним стажем Татьяна Судакова, отделение почтовой связи № 111539, район Вешняки
- Татьяна Александровна, ваш почтовый трудовой стаж составляет 30 лет. Не сложно ли в 60 лет разносить почту?
- Мне нравится ходить по улице, общаться с людьми, все встречают тебя улыбкой.
- В какой должности вы начинали работать на почте?
- Начинала со второго класса в должности бригадира почтальонов. Потом пять работала оператором в отделе доставки, а затем снова перешла в почтальоны.
- Когда почтальонам работалось лучше: в советские годы или сейчас?
- В советское время у нас было такси. Мы грузили пачки журналов "Здоровье", "Крестьянка", их каждая семья выписывала. Одного "Комсомольца" было около 200-300 штук на участок. Сейчас газет и писем для физических лиц стало меньше. А вот каталогов и юридических писем прибавилось. Все это возим на колясках, это удобнее. Только вот зимой колесики застревают в снегу на нерасчищенных дорожках.
- Во сколько начинается и заканчивается ваш рабочий день?
- Начинается в 06.30, заканчивается в 14.00. Когда разносим пенсию, работаем до 15.00.
- У почтальонов есть профессиональные болезни?
- У меня иногда болят ноги. А вообще, ходьба полезна для здоровья. Утром я трачу час на развозку почты и 15 минут – на обратную дорогу.
- Почтальон сам в ответе за свою безопасность и сохранность корреспонденции. В вашей практике бывали случаи ЧС?
- Нет, все спокойно. К тому же, когда разносим пенсии, то на участок выходим по два человека.
- Сколько в среднем получает почтальон?
- Раньше у нас была сдельная оплата. Сейчас оклад. Для почтальона первого класса он составляет 19 тысяч рублей.
А знали ли вы, что
- Старая советская традиция отправлять деньги с письмом сохранилась по сей день. Иногда изобретательные отправители кладут в конверты значки и монеты, даже не догадываясь, чем это может обернуться. Дело в том, что сортировка писем происходит автоматически. Конверты летят по конвейерной ленте, проскальзывают под валиками. И если расстояние между валиками маленькое, а в конверте инородный предмет, то механизм может испортиться.
Фото: М24
- Письма и посылки теряются, если индекс написан неправильно. При автоматической сортировке машина направляет корреспонденцию в тот накопитель, который соответствует указанному индексу. Вот и получается, что письмо направлено в Самару, а уезжает в Петрозаводск, а оттуда снова в Москву. Так письмо может странствовать довольно долго.
- Почтальон никогда не положит письмо или газету в неисправных почтовый ящик в подъезде. Он напишет на имя адресата извещение о том, что в отделении почты его ждет корреспонденция.
Фото: М24
- На московских улицах сократилось количество железных почтовых ящиков для писем. Это связано с тем, что некоторые из них расположены в местах, неудобных для подъезда и парковки машины, забирающей корреспонденцию. Бывало, что ящики висели в зоне с выделенной полосой, и водителям почты России приходилось нарушать ПДД, чтобы забрать письма.
Однако, несмотря на часть убранных почтовых ящиков, их общее количество соответствует нормативам – сейчас в Москве 1247 наружных ящиков.
- Почтальоны не хранят письма дома. В день поступления письма должны быть доставлены.
Светлана Фурманова. Фото: пресс-служба почты России
Лучший почтальон Москвы Светлана Фурманова ( ОПС-125373, Тушинский район)
- Светлана, идея участвовать в конкурсе на звание "Лучший почтальон" пришла вам или руководству?
- Мою кандидатуру выдвинуло начальство. Мой стаж работы – 7 лет, из них 6 я проработала оператором. В качестве почтальона тружусь с ноября. Видимо, руководство посчитало, что я смогу хорошо проявить себя на конкурсе.
- Когда он проходил?
- В Москве лучшего почтальона выбирали в апреле. Также конкурс проходил и в других городах. В мае победители (всего 9 человек) поехали в Иваново на межрегиональный конкурс.
- Какое место вы там заняли?
- Третье место. Получила звание "Мисс вежливость".
- Расскажите о московском конкурсе. Какие задания вам приходилось выполнять?
- Мы участвовали в сценках с актерами, должны были показать себя в работе. Все ситуации были максимально приближено к реальным событиям, которые ежедневно происходят на почте. Например, мы вручали пенсию. Здесь жюри проверяло знание инструкций. Если ты несешь адресату пенсию, то не имеешь права останавливаться на пути и ни с кем заговаривать.
Затем конкурсанты отвечали на вопросы о профессии.
- Светлана, почему вы решили пойти работать на почту?
- По образованию я огранщик алмазов, но так получилось, что в 17 лет пришла в ближайшее к дому отделение почты и осталась там работать. Начинала в 467 отделении района Кунцево, затем перешла в Южное Бутово. Сейчас работаю в Тушино.
- А почему сменили направление: из операторов подались в почтальоны?
- Сейчас я одна воспитываю двух дочек. График работы почтальона очень удобный для молодых мам, у меня полдня свободно.
- У вас на работе бывают внештатные ситуации?
- Ничего страшного не происходит. Бывает, у кого-то из сломанного ящика в подъезде вытаскивают почту. Приходится покупать.
- За свой счет?
- Конечно. Мне легче купить газету самой, чем спорить с клиентом.
- Сколько писем в день вы обрабатываете?
- По-разному. Бывает, 150 вместе с заказными, а бывает, по 500. Самый тяжелый день – понедельник, когда приходит почта за воскресенье и понедельник.
- Чего вам остро не хватает в плане производственного оснащения?
- Велосипеды и ролики в Москве точно не нужны. Я езжу на автобусе. Почтальонам, у которых участок удален от отделения, выделяют проездные.
- Почтальоны ездят на роликах?
- Да, в регионах. Например, почтальонам, победившим в межрегионального конкурсах, вручили скутеры.
- Вы своей работой довольны?
- Да, на почте работают очень доброжелательные люди.
Алла Панасенко