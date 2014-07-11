От письма до бандероли: как работают почтальоны Москвы

Фото: М24

— А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался!

— Зачем бросать? Если почта есть. Сейчас мы ее упакуем и передадим. Это же бандероль получается.

Каждое второе воскресенье июля (в этом году это 13 июля) отмечается День российской почты, учрежденный указом президента от 16 мая 1994 года. Каждое второе воскресенье июля (в этом году это 13 июля) отмечается День российской почты, учрежденный указом президента от 16 мая 1994 года. Мы решили проследить путь письма, путешествующего от отправителя к адресату, а заодно узнали, как проходит трудовой день почтальона, кто такие почтовые операторы, почему нельзя класть в конверт значки и деньги и где сортируют почтовые отправления.



Фото: М24

ПОЧТАЛЬОН ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ

Почтальонам приходится быть жаворонками. Их рабочий день начинается в шесть часов утра. В то время, как большинство из нас досматривают десятый сон, нежась в постели, почтальоны с сумкой, набитой под завязку корреспонденцией, обходят вверенный им участок – разносят письма, газеты и журналы.

"На одном участке порядка 8-9 домов, жильцам которых мы доставляем почтовые отправления. Ходим пешком по специально установленному маршруту, сворачивать с которого не имеем права. В день у нас две доставки: сначала обычные письма, затем – заказные. Когда корреспонденция доставлена, сдаем данные оператору и где-то в 14.00, если работы больше нет, можем быть свободны", - рассказывает почтальон первого класса 191 отделения связи Ирина Долгополова.

Ирина Долгополова. Фото: М24

В своем отделении Ирина самый молодой почтальон. Ей 28 лет. И уже имеет высший разряд. Для почтальонов он определяется по классам. Третий класс – стартовая позиция для новичков, первый – дают опытным сотрудникам.



Кстати, на почтальона нигде специально не учат. Азы профессионального мастерства здесь постигают прямо на производстве. К поступившему на службу прикрепляют наставника, который и инструктаж проведет, и с оформлением документации поможет.

Ирина Долгополова по специальности переплетчица. Ее шеф – заместитель начальника 191 отделения связи Валентина Крестьянникова – в свое время получила среднее педагогическое образование. На почте она работает 30 лет. На вопрос, чувствует ли разницу между почтой советской и современной, отвечает утвердительно.

"В советские годы подписчиков было больше. И к почтальонам относились иначе, уважали, ценили. Раньше, бывало, заходишь в магазин, а тебя узнают, здороваются", - вспоминает Валентина Крестьянникова.

Зато есть у современных почтальонов неоспоримое преимущество – хорошее техническое оснащение отделений. Палочкой-выручалочкой стала штампелевальная машина, которая позволила сотрудникам забыть о ручной штампелевке писем.

А вот ежедневных физических нагрузок никто не отменял. Почтальона ноги кормят, ведь оплата у них сдельная. Ходить приходится много. Если почтовых отправлений горы, вместо сумки берут тележку. Велосипедов, как у Печкина, а также других видов транспорта не предусмотрено, так что рассчитывать приходится исключительно на свою выносливость.

Фото: М24

Профессиональный кошмар почтальона – плохая погода. Но несмотря на проливной дождь или снежную метель, почтальон обязан выйти на маршрут.

Почтальоны по совместительству еще и психологи, и даже социальные работники. Бывает, отдают заказное письмо пенсионерке, а она жалуется, лекарства, мол, закончились, за хлебом сходить некому. И почтальон идет в аптеку или в магазин, правда, уже во внеурочное время. Случалось, даже искали родственников одиноких пожилых москвичей.

Кстати, если вы думаете, что в почтальоны идут исключительно женщины, то ошибаетесь. Например, в ОПС-191 весной приняли трех молодых людей. Возраст для этой профессии особого значения не имеет. По словам Валентины Крестьянниковой, в свое время у них работала 75-летняя почтальонша, которая наравне с молодыми разносила почту по домам.

Спрашиваю, а пишут ли вообще сегодня бумажные письма, не потеснили ли их электронные аналоги? Оказывается, ничуть не бывало. Письма пишут и отсылают как и прежде.

"Больше всего нам поступает писем из Санкт-Петербурга и Подмосковья. Я и сама до сих пор переписываюсь с тетей, она живет в Белгороде", - говорит Крестьянникова.

Фото: М24

ПУТЕШЕСТВИЕ ПИСЬМА. КАК РАБОТАЕТ ОТДЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Пока Валентина и Ирина раскрывают профессиональные секреты, оглядываюсь по сторонам. Вороха писем на столах и стульях в отделении связи нет, все они аккуратно рассортированы по контейнерам и ячейкам. Те в свою очередь подписаны и пронумерованы – это гарантия сохранности каждой корреспонденции.

Входящую почту обрабатывают в отделе доставки. В темное время суток здесь дежурит ночной оператор, который обрабатывает почту и готовит ее к последующей доставке почтальонами.

"В месяц у нас 45 тысяч входящих писем, не считая заказных. Их 38-39 тысяч. Для отделения, которое обслуживает много жилых домов, – это большое количество", - говорит Валентина Крестьянникова.

Проштампелеванная почта раскладывается по участкам, в шесть утра ее забирает почтальон и начинается доставка.

Фото: М24

Всего в отделении трудятся 38 человек. Официальный рабочий день – до 20.00, но по факту работают до последнего клиента. Некоторые крупные отделения (на Мясницкой, Смоленской и Щелковской) работают круглосуточно. Воскресенье – у сотрудников отдела связи трудовой день.

Фото: М24

В страховом отделе главные операторы. Они предоставляют клиентам более 80 услуг, которые делятся на три категории: почтовые, финансовые и непрофильные. Здесь принимают к оплате кредиты, делают денежные переводы, сдают бандероли, посылки и заказные письма.

"Чаще всего клиентов интересует, какое письмо дойдет до адресата быстрее всего. Есть письма первого класса (доходят за три дня). У них приоритетная обработка при сортировке. Такие письма отправляют в конвертах с желтой полосой. В операционном зале есть синие ящики для обычных писем и желтые – для писем первого класса. На улице висит еще и красный ящик – это внутригородская почта, только по Москве. Тарифы зависят от веса письма и от расстояния", - поясняет руководитель отдела отдел по связям с общественностью УФПС Москвы - филиал ФГУП "Почта России" Галина Нечушкина.

Фото: М24

В холле отделения стоят новенькие почтоматы. Они существенно облегчают жизнь тем, кто ждет посылку и хочет забрать ее в любое удобное для себя время. Посылка погружается в бокс, а адресат получает СМС с кодом для открытия ячейки. Эта услуга появилась около года назад.

На втором этаже – телеграфный отдел. Здесь принимают телеграммы (до сих пор!) и предоставляют доступ в интернет.

Фото: М24

ПИСЬМА - НАЛЕВО, ПОСЫЛКИ - НАПРАВО

Чтобы приобщиться к таинству сортировки писем, отправляемся в МПКО-Юг на Варшавском шоссе. На огромной территории в круглосуточном режиме работают около 400-500 сотрудников, в смену – по 120 человек.

Здесь обрабатывается письменная корреспонденция, печатная продукция из издательств, посылки. По всей территории громоздятся железные контейнеры и пластиковые ящики. Заглядываю в один из них – письма. Заказные упаковывают с накладной, обычные в регистрации не нуждаются, их взвешивают и украшают ярлыком с указанием разновидности почтового отправления, о месте, из которого она поступила. Далее почта отправляется на участок прямого контейнерного обмена с семью люковыми окнами, через которые по конвейерной ленте принимают и отправляют посылки и письма. Над люками указаны номера почтовых отделений по каждому маршруту.

Фото: М24

Забирают и привозят почту машины вместимостью 20 тонн. Отсюда корреспонденция попадает в автоматизированный сортировочный центр или отделения связи.

Кстати, корреспонденцию, которую отправят самолетом, упаковывают в синтетические мешки. Они легкие, не дают дополнительного веса (пластиковые ящики весят от 2 до 2,5 кг), и вместе с тем прочные.

Участок обработки периодических печатных изданий работает до 17.00. Здесь принимают газеты, журналы, счета-извещения, затем их сортируют и оправляют адресатам.

Святая-святых для водителей, перевозящих почту, - диспетчерская. Сюда для регистрации спешат все, вновь прибывшие на территорию МПКО-Юг.

Кстати, на сортировку, привозят и письма из уличных почтовых ящиков. Вот такой круговорот корреспонденции в Москве.

Почтальон с 30-летним стажем Татьяна Судакова, отделение почтовой связи № 111539, район Вешняки

- Татьяна Александровна, ваш почтовый трудовой стаж составляет 30 лет. Не сложно ли в 60 лет разносить почту? - Мне нравится ходить по улице, общаться с людьми, все встречают тебя улыбкой. - В какой должности вы начинали работать на почте? - Начинала со второго класса в должности бригадира почтальонов. Потом пять работала оператором в отделе доставки, а затем снова перешла в почтальоны. - Когда почтальонам работалось лучше: в советские годы или сейчас? - В советское время у нас было такси. Мы грузили пачки журналов "Здоровье", "Крестьянка", их каждая семья выписывала. Одного "Комсомольца" было около 200-300 штук на участок. Сейчас газет и писем для физических лиц стало меньше. А вот каталогов и юридических писем прибавилось. Все это возим на колясках, это удобнее. Только вот зимой колесики застревают в снегу на нерасчищенных дорожках. - Во сколько начинается и заканчивается ваш рабочий день? - Начинается в 06.30, заканчивается в 14.00. Когда разносим пенсию, работаем до 15.00. - У почтальонов есть профессиональные болезни? - У меня иногда болят ноги. А вообще, ходьба полезна для здоровья. Утром я трачу час на развозку почты и 15 минут – на обратную дорогу. - Почтальон сам в ответе за свою безопасность и сохранность корреспонденции. В вашей практике бывали случаи ЧС? - Нет, все спокойно. К тому же, когда разносим пенсии, то на участок выходим по два человека. - Сколько в среднем получает почтальон? - Раньше у нас была сдельная оплата. Сейчас оклад. Для почтальона первого класса он составляет 19 тысяч рублей.



А знали ли вы, что

- Старая советская традиция отправлять деньги с письмом сохранилась по сей день. Иногда изобретательные отправители кладут в конверты значки и монеты, даже не догадываясь, чем это может обернуться. Дело в том, что сортировка писем происходит автоматически. Конверты летят по конвейерной ленте, проскальзывают под валиками. И если расстояние между валиками маленькое, а в конверте инородный предмет, то механизм может испортиться.

Фото: М24



- Письма и посылки теряются, если индекс написан неправильно. При автоматической сортировке машина направляет корреспонденцию в тот накопитель, который соответствует указанному индексу. Вот и получается, что письмо направлено в Самару, а уезжает в Петрозаводск, а оттуда снова в Москву. Так письмо может странствовать довольно долго.

- Почтальон никогда не положит письмо или газету в неисправных почтовый ящик в подъезде. Он напишет на имя адресата извещение о том, что в отделении почты его ждет корреспонденция.

Фото: М24

- На московских улицах сократилось количество железных почтовых ящиков для писем. Это связано с тем, что некоторые из них расположены в местах, неудобных для подъезда и парковки машины, забирающей корреспонденцию. Бывало, что ящики висели в зоне с выделенной полосой, и водителям почты России приходилось нарушать ПДД, чтобы забрать письма.

Однако, несмотря на часть убранных почтовых ящиков, их общее количество соответствует нормативам – сейчас в Москве 1247 наружных ящиков.

- Почтальоны не хранят письма дома. В день поступления письма должны быть доставлены.

Светлана Фурманова. Фото: пресс-служба почты России

Лучший почтальон Москвы Светлана Фурманова ( ОПС-125373, Тушинский район)

- Светлана, идея участвовать в конкурсе на звание "Лучший почтальон" пришла вам или руководству? - Мою кандидатуру выдвинуло начальство. Мой стаж работы – 7 лет, из них 6 я проработала оператором. В качестве почтальона тружусь с ноября. Видимо, руководство посчитало, что я смогу хорошо проявить себя на конкурсе. - Когда он проходил? - В Москве лучшего почтальона выбирали в апреле. Также конкурс проходил и в других городах. В мае победители (всего 9 человек) поехали в Иваново на межрегиональный конкурс. - Какое место вы там заняли? - Третье место. Получила звание "Мисс вежливость". - Расскажите о московском конкурсе. Какие задания вам приходилось выполнять? - Мы участвовали в сценках с актерами, должны были показать себя в работе. Все ситуации были максимально приближено к реальным событиям, которые ежедневно происходят на почте. Например, мы вручали пенсию. Здесь жюри проверяло знание инструкций. Если ты несешь адресату пенсию, то не имеешь права останавливаться на пути и ни с кем заговаривать. Затем конкурсанты отвечали на вопросы о профессии. - Светлана, почему вы решили пойти работать на почту? - По образованию я огранщик алмазов, но так получилось, что в 17 лет пришла в ближайшее к дому отделение почты и осталась там работать. Начинала в 467 отделении района Кунцево, затем перешла в Южное Бутово. Сейчас работаю в Тушино. - А почему сменили направление: из операторов подались в почтальоны? - Сейчас я одна воспитываю двух дочек. График работы почтальона очень удобный для молодых мам, у меня полдня свободно. - У вас на работе бывают внештатные ситуации? - Ничего страшного не происходит. Бывает, у кого-то из сломанного ящика в подъезде вытаскивают почту. Приходится покупать. - За свой счет? - Конечно. Мне легче купить газету самой, чем спорить с клиентом. - Сколько писем в день вы обрабатываете? - По-разному. Бывает, 150 вместе с заказными, а бывает, по 500. Самый тяжелый день – понедельник, когда приходит почта за воскресенье и понедельник. - Чего вам остро не хватает в плане производственного оснащения? - Велосипеды и ролики в Москве точно не нужны. Я езжу на автобусе. Почтальонам, у которых участок удален от отделения, выделяют проездные. - Почтальоны ездят на роликах? - Да, в регионах. Например, почтальонам, победившим в межрегионального конкурсах, вручили скутеры. - Вы своей работой довольны? - Да, на почте работают очень доброжелательные люди.



Алла Панасенко