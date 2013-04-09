Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 10:11

Экономика

Таможня не успевает обрабатывать посылки "Почты России"

На таможне и в аэропортах скопилось около 500 тонн международной почты, большая часть из которой - покупки россиян в интернет-магазинах. Простой связан с нехваткой работников таможни.

"Почта России" обрабатывает и доставляет на досмотр до 48 тысяч мелких пакетов в сутки, а таможня успевают досмотреть 25-37 тысяч из них, пишет "Коммерсантъ".

Гендиректор "Почты России" Александр Киселев направил руководителю Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову письмо, в котором предлагает обратиться к президенту с просьбой о пересмотре указа 2010 года, согласно которому количество штатских госслужащих было сокращено на 20%.

