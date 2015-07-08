"Почта России" прекратила активировать учетные записи портала госуслуг

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Активировать учетную запись на портале госуслуг через "Почту России" временно нельзя. Ростелеком не продлил договор, по которому в специальных почтовых отделениях можно было активировать учетную запись.

“Между Ростелекомом и "Почтой России" был заключен дополнительный договор, чтобы в почтовых отделениях предоставлялась возможность активировать учетную запись. Он до сих пор не продлен только по техническим причинам", – пояснила менеджера по связям с общественностью телекоммуникационной компании Ирины Жабровой.

В пресс-службе "Почты России" m24.ru сообщили, что компания по-прежнему заинтересована в продолжении сотрудничества с Ростелеком.

Напомним, в отделениях "Почты России" можно было подтвердить личность и активировать учетную запись портала госуслуг в специальных пунктах приема граждан. Благодаря большой сетевой инфраструктуре сервис был доступен даже в отдаленных населенных пунктах, получив более широкую популярность.

Несмотря на то, что договор пока не продлен, граждане имеют возможность активировать свою учетную запись другими способами. Получить пароль для активации профиля можно в центрах продаж и обслуживания Ростелеком, а также с помощью заказного письма со специальным кодом. Список центров продаж и обслуживания можно найти на сайте портала в разделе "Госуслуги на карте".

Учетная запись на портале госуслуг позволяет заменить документы, подать иск в суд, оплатить налоги, госпошлину, задолженность перед судебными приставами в режиме реального времени.

Ранее m24.ru сообщало, что пользователям единого портала госуслуг будут напоминать об окончании действия гражданского паспорта. Заявление о замене документа можно подать через сам портал.