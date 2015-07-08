"Почта России" прекратила активировать учетные записи портала госуслуг

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Активировать учетную запись на портале госуслуг через "Почту России" временно нельзя. Ростелеком не продлил договор, по которому в специальных почтовых отделениях можно было активировать учетную запись.
“Между Ростелекомом и "Почтой России" был заключен дополнительный договор, чтобы в почтовых отделениях предоставлялась возможность активировать учетную запись. Он до сих пор не продлен только по техническим причинам", – пояснила менеджера по связям с общественностью телекоммуникационной компании Ирины Жабровой.
В пресс-службе "Почты России" m24.ru сообщили, что компания по-прежнему заинтересована в продолжении сотрудничества с Ростелеком.
Напомним, в отделениях "Почты России" можно было подтвердить личность и активировать учетную запись портала госуслуг в специальных пунктах приема граждан. Благодаря большой сетевой инфраструктуре сервис был доступен даже в отдаленных населенных пунктах, получив более широкую популярность.
Ссылки по теме
- Иски в суды можно будет подавать через портал госуслуг
- Портал гослуг напомнит о необходимости заменить документы
- В почтовых отделениях открылись пункты регистрации на портале госуслуг
Несмотря на то, что договор пока не продлен, граждане имеют возможность активировать свою учетную запись другими способами. Получить пароль для активации профиля можно в центрах продаж и обслуживания Ростелеком, а также с помощью заказного письма со специальным кодом. Список центров продаж и обслуживания можно найти на сайте портала в разделе "Госуслуги на карте".
Учетная запись на портале госуслуг позволяет заменить документы, подать иск в суд, оплатить налоги, госпошлину, задолженность перед судебными приставами в режиме реального времени.
Ранее m24.ru сообщало, что пользователям единого портала госуслуг будут напоминать об окончании действия гражданского паспорта. Заявление о замене документа можно подать через сам портал.