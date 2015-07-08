К саммитам ШОС и БРИКС выпустили специальную марку

M24.ru/Александр Авилов

В почтовое обращение вышла марка "Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе". Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

В Москве на протяжении трех рабочих дней с момента анонса с маркой можно будет приобрести конверт первого дня и погасить их специальным почтовым штемпелем. Спецгашение также состоится и в Уфе.

Номинал почтовой марки составил 19 рублей, размер – 30х42 мм. Форма выпуска – лист с оформленными полями из 15 (5 по 3) марок. Общий тираж – 420 тысяч штук. На знаке почтовой оплаты изображена главная достопримечательность Уфы – памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву на фоне силуэтов исторических мест города.

Отметим, что официальные мероприятия, связанные с проведением саммитов ШОС и БРИКС начались 7 июля.