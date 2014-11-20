Форма поиска по сайту

20 ноября 2014, 14:09

На Живописной улице произошел выброс сточных вод

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

На Живописной улице утром в четверг, 20 ноября, произошел выброс сточных вод. Специалисты Мосводоканала и Мосводостока работают на месте аварии.

"Нештатное срабатывание задвижки-шибера привело к перекрытию движения сточных вод по напорному канализационному коллектору на Живописной улице. Последствий здесь нет никаких. Канализационные стоки направлены в другой коллектор", - цитирует заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова Агентство "Москва".

Разлив сточных вод произошел около 8.30 утра. По словам Бирюкова, на завершение аварийных работ потребуется еще 3-4 часа.

Петр Бирюков сточные воды чп Живописная улица

