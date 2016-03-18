Аварию на Софийской набережной ликвидируют к вечеру пятницы

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Повреждение теплотрассы под Большим Каменным мостом ликвидируют к вечеру пятницы, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, движение транспорта на Софийской набережной полностью восстановлено, машины едут в штатном режиме.

Тем не менее, жители по-прежнему не получают тепло по основному каналу. "Все потребители – а это 47 зданий и сооружений, включая 15 жилых домов, получают тепло по резервной схеме", – отметил Бирюков.

Напомним, вечером 17 марта на перекрестке Софийской набережной и улицы Серафимовича произошло повреждение теплотрассы диаметром 400 миллиметров. В результате аварии под Большим Каменным мостом образовалась лужа кипятка.

Движение по набережной было затруднено, скорость не превышала трех километров в час. Также были введены изменения в схему движения городского пассажирского транспорта.

На месте прорыва работают аварийные службы города.