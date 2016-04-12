Отопительный сезон в столице прошел без сбоев и аварий

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Отопительный сезон прошел в Москве без сбоев и аварий, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прошедший отопительный период и в целом зимний период был достаточно непростым – и теплым, и холодным. Однако энергетические системы выдержали заданный режим, передает Агентство "Москва".

"Необходимо отметить, что вот уже шесть сезонов мы проходим без глобальных отключений, без отключения от тепло-, водо-, энергоснабжения всех потребителей", – сказал Бирюков.

Он добавил, что коммунальные службы оперативно реагировали на изменения погоды и в рабочем порядке обеспечивали ремонт инженерных систем.

Напомним, столичные власти начали подготовку к отопительному сезону на 2016-2017 годы. В целом по городу намечено подготовить к зимней эксплуатации свыше 70 тысяч объектов, в том числе более 33 тысячи многоквартирных домов.

Созданы специальные комиссии по контролю за подготовкой объектов к отоплению. С 10 марта город начал проводить гидравлические испытания теплообменников, установленных в центральных тепловых пунктах. С 12 мая начнутся гидравлические испытания магистральных и разводящих тепловых сетей.

Летом 2016 запланированы работы по реконструкции и перекладке 89 километров тепловых сетей с применением новых технологий, ликвидации 10 байпасов, плановый ремонт тепловых станций. На тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях реконструируют 9 тысяч 770 единиц оборудования.