19 февраля 2016, 15:40

Культура

В России вручение премии "Оскар" покажут в обрезанной версии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Церемония вручения премии "Оскар" будет транслироваться по Первому каналу 29 февраля, сообщает ТАСС.

Церемонию покажут в 90-минутной международной версии. Туда традиционно входят наиболее яркие моменты мероприятия, которое длится более трех часов. Церемония станет 88 по счету и состоится 28 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Канал Эй Би Си будет транслировать мероприятие на 225 стран мира.

В этом году из российских кинематографистов за премию поборется Константин Бронзит с мультфильмом "Мы не можем жить без космоса". Работа заявлена в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Стоит отметить, советские и российские фильмы получали премию "Оскар" шесть раз за всю существования церемонии. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" были отмечены "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Дерсу Узал" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

Совсем недавно стало известно о планах Союза кинематографистов России по созданию собственной премии, на которую могут быть номинированы актеры,режиссеры и сценаристы стран БРИКС, Кореи и Японии.

Первый канал трансляция Оскар кино

