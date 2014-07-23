На девятый день после ЧП в метро Патриарх помолился о погибших

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23 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию – заупокойную службу по жертвам аварии на московском метрополитене. Как сообщается на сайте Московского Патриархата, богослужение прошло в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери на территории Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

Как сообщил пресс-секретарь Патриарха, диакон Александр Волков: "На девятый день после катастрофы, когда верующие усиленно молятся об упокоении умерших, Патриарх вознес свои молитвы обо всех погибших 15 июля в метро". Также глава РПЦ помолился о благополучном выздоровлении раненых, которые сейчас находятся на лечении.

По благословению Патриарха завтра волонтеры отправятся в больницы, чтобы навестить пострадавших в аварии.