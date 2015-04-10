Пасхальные видеоролики покажут на медиафасадах Нового Арбата

Фото: depteh.mos.ru

К Пасхе в столице подготовили новые видеоролики, которые будут транслироваться на медиа-фасадах "домов-книжек" на Новом Арбате. Их начнут транслировать с вечера 12 апреля, передает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

"Это один из многочисленных сценариев, которые мы подготовили в этом году На экранах будут сменять друг друга символы праздника: разноцветные пасхальные яйца, куличи, храмы и традиционное "ХВ – Христос Воскресе!". Демонстрироваться эти ролики будут всю неделю", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отметим, что в тон изображениям на домах будет меняться и цвет подсветки зданий напротив. Помимо этого, в этом году к Пасхе разработали новые световые инсталляции, которые будут украшать город в течение всех праздников.

Главными элементами станут яркие ажурные пасхальные яйца, которые по ночам будут подсвечиваться разноцветными светодиодами. В пешеходных зонах тоже появятся ажурные световые арки. А всего по городу установили 236 праздничных конструкций на 12 городских улицах.

Ранее сообщалось, что на "домах-книжках" покажут 20 праздничных иллюминаций. "В 2015 году на "домах-книжках" уже были показаны праздничные иллюминации на Новый год, Рождество, 14 и 23 февраля. Ближайшие праздничные иллюминации появятся в преддверии 8 марта и Пасхи. Всего на год запланировано 20 различных иллюминаций, приуроченных к праздникам", – отметили в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства.

Всего на "домах-книжках" установлено около 100 тысяч световых элементов. Благодаря системе управления подсветкой изображения могут перетекать с одного фасада на другой, двигаться по вертикали и горизонтали.

Ранее на фасадах "домов-книжек" была включена праздничная иллюминация, приуроченная к 8 марта. А до этого здания украсили к 23 февраля. Тогда на медиа-фасадах можно было увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяли друг друга в течение 5 минут.

Кроме того, в честь Дня всех влюбленных на "домах-книжках" Нового Арбата забились алые сердца. А в честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры. Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередовалось с панорамами столицы.