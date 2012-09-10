Итоги Паралимпийских игр в Лондоне

Фото: ИТАР-ТАСС

В Лондоне торжественно завершились XIV летние Паралимпийские игры. Сборная России заняла второе место в общем медальном зачете, уступив только Китаю и обойдя по количеству золота Великобританию. Результат более чем успешный, учитывая далеко не выдающиеся показатели Пекина-2008. Но обо всем по порядку.

На этих играх от россиян ждали свершений. Обнадеживающие итоги Олимпиады-2012 позволяли сделать вывод о прогрессе российского спорта во многих направлениях, в том числе и в паралимпийских дисциплинах. Четыре года назад в Пекине наши спортсмены выступили не слишком удачно, завоевав всего 63 награды, причем только 18 из них были золотыми.

В Лондоне паралимпийцы реабилитировались за все. Творил чудеса Алексей Ашапатов, выигравший золото в двух различных видах программы, демонстрировали волевые качества пловцы, собравшие богатый урожай медалей, в легкой атлетике нашим спортсменам удалось прыгнуть выше головы. Самым неожиданным событием Паралимпиады стала победа сборной России по футболу, которая в финальном матче сумела переиграть украинцев со счетом 1:0.

На Паралимпийских играх россияне завоевали 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград - в общей сложности 102 медали. Подобного выступления от нашей команды мало кто ожидал, а уж выйти за рубеж в сто наград России и на Олимпийских играх удавалось только во времена так называемой "Объединенной команды", под знаменами которой выступали атлеты из всех стран СССР в 1992 году.

Не обошлось в Лондоне и без неприятных инцидентов. Автобус с российскими волейболистами был атакован неизвестными, которые разбили стекло. После этого инцидента британской полиции пришлось взять под усиленный контроль маршруты передвижения членов паралимпийских сборных.

Подкачал и дуэт российских пауэрлифтеров, которых уличили в использовании допинг-препаратов. Подобное является большой редкостью на Паралимпийских играх (в отличие от Олимпиад), поэтому событие вызвало широкий общественный резонанс. Возможно, на следующей Паралимпиаде в Бразилии проверять спортсменов из нашей страны будут куда тщательнее, а ведь тесты на допинг - довольно изнурительно мероприятие и могут сказаться на спортивных результатах.

Но в целом, впечатления от Паралимпиады в Лондоне - положительные. И пусть пока ещё китайцы с их 95 золотыми медалями недостижимы для нас, но второе место - это уже большой успех. А если он будет закреплен на следующих играх в Рио-де-Жанейро, то это живое свидетельство того, что российский паралимпийский спорт сделал огромный шаг вперед.