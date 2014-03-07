Паралимпийские Игры в Сочи объявлены открытыми

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин объявил открытыми Паралимпийские игры в Сочи. Церемония открытия прошла в пятницу на стадионе "Фишт". Паралимпиада будет идти с 7 по 16 марта.

Это одиннадцатая зимняя Паралимпиада в истории - первые такие Игры прошли в 1976 году в шведском Орнсколдсвике.

С 1994 года зимние Паралимпийские игры проходят в том же городе, что и Олимпиада и начинаются после закрытия Олимпийских игр.

На зимних Паралимпиадах представлены пять видов спорта для людей с ограниченными возможностями - следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и керлинг на инвалидных колясках.

Отметим, что первая летняя Паралимпиада состоялась в 1960 году в Риме.