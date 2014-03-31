Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2014, 11:15

События

В Алабине прошла первая репетиция парада Победы

Фото: ИТАР-ТАСС

На полигоне в подмосковном Алабино прошла первая репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.

В состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений, воинских частей и курсантов военных учебных заведений – всего около 11 тысяч военнослужащих.

Также в репетиции было задействовано более 100 единиц современного вооружения и военной техники: автомобили "Тигр", БТР-82А, танки Т-90А, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК" и "Панцирь-С1", пусковые установки "С-400" и ракетные комплексы "Тополь-М".

Тренировки расчетов на полигоне будут проходить три раза в неделю, а в конце апреля начнутся репетиции непосредственно на Красной площади.

Сюжет: Подготовка к параду Победы
Парад Победы парады оборона Алабино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика