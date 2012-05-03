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03 мая 2012, 15:11

Репетиция парада изменит маршруты общественного транспорта

Парад Победы транспорт автобусы троллейбусы ограничения движения репетиции трафик

В связи с проведением мероприятий по подготовке к празднованию Дню Победы будут изменены график и схема движения общественного транспорта, сообщает портал городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для проведения репетиций парада Победы 6 и 9 мая 2012 года с 06.00 ограничивается движение транспорта по Ходынскому полю, Проектируемому проезду 5506, Проектируемому проезду 5509, Ленинградскому проспекту, улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, по Манежной площади, улице Моховая, ул. Охотный ряд, Васильевскому спуску, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, по Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улице Ильинка, улице Варварка, Пречистенской набережной, по Большому Москворецкому мосту, Б. Устьинскому мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной, Болотной улице, Подгорская набережной, Берниковской набережной, Устьинской набережной, Устьинскому проезду, Котельнической набережной, Раушской набережной, улице Яузская.

Также с 09:00 полностью отменяется движение общественного транспорта по Пречистенской набережной, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат и на участке Садового кольца от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная.

Таким образом, в период проведения подготовки к параду Победы изменятся маршруты движения общественного транспорта:

Троллейбусы: 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 31, 33, 20, 65, 70, 82, 86, 62, 10, 79, Б ч., Б кр.

Автобусы: 12, 015, 25, 84, 156, 158, К, 12ц, 207, 27, 105, 904, 6, 39, 64.

Сюжет: Наземный транспорт: изменения в работе

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