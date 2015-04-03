Небо над Москвой "закроют" на время репетиции парада Победы

Фото: M24.ru

Небо над Москвой "закроют" на время репетиции воздушной части парада Победы, сообщает пресс-служба Госкорпорации по организации воздушного движения.

Так, 6,8 и 10 апреля в Московской воздушной зоне запретят летать всем судам, не принимающим участие в параде. Столичные аэропорты с 7.30 до 8.20 будут закрыты для самолетов, причем расписание скорректируют таким образом, чтобы минимизировать неудобства пассажиров.

Добавим, что в качестве резервных дней для первых тренировок назначены 7 и 11 апреля.

Ранее сообщалось, что на параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе.

Помимо воздушного пространства, в связи с проведением репетиций парада движение будет ограничено и на столичных дорогах: Будет перекрыто движение в проезде Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.

Напомним, 23 февраля заработал официальный сайт празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на сайте можно будет посмотреть парады Победы из 14 городов России в режиме онлайн.

На сайте можно найти информацию о подготовке празднования Победы во всех регионах страны, прослушать новостные сводки Совинформбюро 1945 года, посмотреть фильмы о войне, а также ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой времен Великой Отечественной войны.