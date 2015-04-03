В шествии "Бессмертного полка" могут принять участие полмиллиона человек

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Количество участников шествия во время акции "Бессмертный полк" может достичь 500 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".

По словам координатора акции Николая Земцова, сейчас для участия в акции уже зарегистрировано около 40 тысяч человек. "Предстоит работать еще весь апрель. Думаю, только зарегистрированных будет порядка 100 тысяч", – полагает он.

Земцов добавил, что для участия в шествии люди планируют прилететь даже из-за границы, поэтому число участников может достичь 500 тысяч человек.

Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера. Точное время сообщат 9 апреля после совещания в администрации президента. Земцов полагает, что шествие растянется от мэрии до Белорусского вокзала.

Для участия в акции москвичи могут записать своих родных, близких, соседей в любом центре госуслуг или в мобильном офисе центра госуслуг.

Как сообщалось ранее, памятное шествие может пройти на Тверской улице и Красной площади 9 мая после парада Победы. Общественная палата РФ и Общественный народный фронт (ОНФ) направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой об этом. В итоге она была удовлетворена.

Увековечить память о ветеранах можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта. Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях-участниках Великой Отечественной войны. Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка".

Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома – через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг.