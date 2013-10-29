"Московский патруль": Водителей хотят привлечь к общественным работам

За парковку на газонах водителей хотят привлекать к общественным работам - ремонтировать подъезды, подметать улицы, а зимой - расчищать снег, сообщает телеканал "Москва 24".

Этот способ борьбы с автомобильным хамством предложили депутаты столичного района Северное Бутово.

Так, для водителей предусматривается от 2 до 3 суток принудительного общественно-полезного труда.

Поскольку камерами видеонаблюдения оборудован лишь центр Москвы, депутаты предлагают выявлять автонарушителей с помощью общественных патрулей, набираемых из числа местных жителей.

Они будут устанавливать нарушения правил парковки, а документировать их будет участковый полиции.

Напомним, штраф за неправильную стоянку сегодня в Москве составляет 3 тысячи рублей, за нарушение правил платной парковки - 2,5 тысячи рублей. За стоянку на трамвайных путях придется отдать 1,5 тысячи рублей, а за парковку на местах для инвалидов - от 3 до 5 тысяч рублей.