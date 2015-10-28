ГИБДД ужесточит порядок получения водительского удостоверения

Порядок получения прав ужесточат до конца года

ГИБДД ужесточит нормы для получения водительского удостоверения. Новые правила сдачи экзаменов начнут действовать до конца года. Будущим водителям добавили количество упражнений на площадке и изменили балльную систему в городе.

Главный эксперт Всероссийского общества автомобилистов Андрей Карлов рассказал m24.ru, что изменение порядка проведения экзаменов в ГИБДД улучшит качество подготовки граждан и снизит аварийность.

"Новый регламент разрабатывался более трех лет. Введение новшеств в порядок проведения экзамена связан с современными реалиями существования автомобилистов в мегаполисе", – пояснил он.

Карлов добавил, что по новым правилам за неправильные повороты и развороты на перекрестках, а также за невыполнение требований экзаменатора будет увеличено количество штрафных баллов.

Изменится перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения;

Можно будет сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач;

Экзамен планируют проводить по первоначальным навыкам управления на автоматизированном автодроме. При этом изменятся существующие и добавятся новые испытательные упражнения. Изменится и оценка результатов;

При сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках экзаменационных задач, можно будет ответить на дополнительные вопросы;

Изменятся сроки и последовательность выполнения административных процедур, связанных с проведением экзаменов на права, выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений и обмена иностранных национальных и международных водительских удостоверений на российские.



В будущем новые требования отразятся на возможности комфортного и безопасного движения в потоке с максимальной скоростью, уверен эксперт.

"Законодатели также решили увеличить контроль над полученными знаниями в автошколах. В скором времени за каждый неправильный вопрос система будет добавлять пять дополнительных вопросов. Это решение основано на статистике по начинающим водителям и имеющих стаж не более двух лет", – подчеркнул Андрей Карлов.

Собеседник m24.ru пояснил, что действующая форма теоретического экзамена предполагает контроль над знаниями будущих водителей с меньшей вероятностью. При этом полученная информация в автошколе должна быть усвоена более, чем на 98 процентов.

По новым правилам проведения экзамена в ГИБДД принцип назначения штрафных баллов останется прежним, однако оценка навыков станет строже.

К примеру, в случае, если при начале движения автомобиль заглохнет, то инспектор добавит штрафной балл в протокол. Кроме того, изменится и внешний вид выдаваемых прав.

В случае, если у водителя имеются какие-то ограничения к управлению машиной, например, инвалидность, проблемы со зрением или слухом, то в его правах проставят специальные отметки.

Напомним, летом 2015 года ГИБДД России предложили ввести обязательное обучение автоинструкторов в специальных школах. Об этом ранее m24.ru рассказал старший инспектор по особым поручениям Александр Лыткин.

По его словам, должны быть созданы учебные центры, где инструкторов обучат психологии, обращению с различными группами клиентов и нюансам вождения разных транспортных средств.