Дети будут патрулировать московские улицы вместе с ГИБДД

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В столице в дни весенних каникул проходит акция Детского движения Москвы - "Московская зебра", сообщает в четверг пресс-служба городского правительства.

В рамках акции во всех столичных округах активисты раздают пешеходам и водителям памятки, которые призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

В данном мероприятии примут участие и школьники, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции будут выборочно останавливать проезжающие мимо автомобили, чтобы напомнить водителям о важности соблюдения ПДД.

Кроме того, активисты детских общественных объединений организуют дежурство добровольческого патруля на опасных участках дорог в непосредственной близости от наземных переходов.