Госномера нового формата нужны в первую очередь для систем наблюдения – эксперт

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Госзнаки нового образца в первую очередь нужны, чтобы улучшить систему распознавания номеров, а не для удобства водителей, считает завкафедры транспортной телематики и робототехники института МАДИ Владимир Власов. 21 ноября стало известно о том, что МВД планирует ввести госзнаки нового размера для мотоциклов и автомобилей иностранного производства, также новые номерные таблички могут получить владельцы спорткаров и ретро-автомобилей.

"Это все делается в свете упорядочивания именно инструментального определения знаков и их распознавания. Сейчас госзнаки на импортных машинах ставят в неположенных местах, очень часто их специально устанавливают именно так, чтобы номер нельзя было считать с помощью видеокамеры. Например, владельцы американских машин их сгибают", – сказал он в беседе с корреспондентом m24.ru.

Власов уверен, что новый формат номеров нужен в первую очередь, чтобы улучшить систему распознавания, а не для удобства владельцев старых автомобилей.

Зампредседателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин рассказал m24.ru, что подобная практика существует и в других странах, а новые номера будут отлично смотреться на ретро-автомобилях.

"Например, квадратные номера в Белоруссии выдаются уже давно, там автовладельцы могут без проблем их установить в американскую или японскую машину. То есть мы такую практику будем вводить не первые. Для ретроавтомобилей номерные знаки будут выглядеть более стильно. Вообще, интересная идея, главное, чтобы их читаемость была нормальная", – сказал он.

Эксперт также предположил, что разнообразие госзнаков может хотя бы отчасти решить проблему нехватки номеров, которые можно использовать.

Старый ГОСТ-50577 выпустили еще в 1993 году, и с тех пор он не менялся. У некоторых мотоциклов площадка под задний номер меньше, чем российский знак. Для них предусмотрены специальные переходники-рамки, но они не очень надежные: сильный поток воздуха может оторвать табличку. Многие байкеры сознательно ставят номера с нарушением – переворачивают знак или загибают его края, что сильно влияет на распознавание госномера. Кроме того, штатные отверстия на площадках машин американского и японского производства также не совпадают с отверстиями на номерах. При этом, владелец машины не имеет права проделывать дополнительные отверстия на своем номере, за это предусмотрен штраф – 500 рублей.