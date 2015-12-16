Платная парковка покроет самые загруженные места столицы

Зона платной парковки расширится 26 декабря

Зона платной парковки расширится еще на 248 улиц. Очередное плановое расширение состоится 26 декабря. Как именно выбирали места для расширения парковки, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор АМПП (Администратор московского парковочного пространства) Александр Гривняк.

"Платная парковка покроет особо загруженные места столицы – у станций метро, торговых и бизнес-центров", – сообщил Гривняк.

"Мы очень активно сотрудничаем с жителями города и муниципальными депутатами, чтобы выбрать оптимальные места для введения зон платной парковки. По итогам собраний, большинство участников приняли общее решение – где именно появятся новые участки платной парковки", – добавил эксперт.

Платные парковки позиционируются как способ решения проблемы с большим скоплением транспорта. Также они помогают снизить аварийность и улучшить движение общественного транспорта.

По словам эксперта, 70 процентов жителей все-таки передвигаются на общественном транспорте, и ввод платных парковок поможет всем чувствовать себя более комфортно. Помимо этого, деньги, полученные от платных парковок, затем распределяются именно по тем муниципалитетам, от которых они поступили. Таким образом, денежные средства идут на благоустройство столицы.

"Резидентное разрешение на парковку бесплатное с 20:00 до 8:00, что позволяет жителям района спокойно оставить свой автомобиль, приехав с работы. А вот если вы хотите парковаться круглосуточно – это обойдется вам всего в три тысячи рублей в год", – подытожил Гривняк.

Напомним, Москва закупила 60 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. Парконы будут фиксировать нарушения ПДД в новой зоне платной парковки.

"Это те же привычные людям автомобили Hyundai Solaris, под них сейчас идет закупка камер, которые будут фиксировать нарушения. Эти машины в новом году поедут по новым зонам платной парковки, которые сейчас вводятся", – сказал ранее замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Он также добавил, что нанонаклейки, пленки и спреи не помешают камерам увидеть номер автомобиля. "Мы можем не увидеть номер только тогда, когда его физически нет или когда он залеплен комьями грязи, но это уже нарушение, и за ним следят пешие инспекторы и сотрудники ГИБДД", – отметил Горшков.